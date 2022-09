Dresden. Dürfen Taxifahrer Fahrzeuge, die unberechtigt die Flächen am Taxistand blockieren, abschleppen lassen? Eine Frage, die am Donnerstag das Amtsgericht beschäftigte. Konkret ging es um den Chef der Dresdner Taxigenossenschaft. Der hatte mit einem Abschleppdienst einen Vertrag geschlossen und die Firma beauftragt, Falschparker kostenpflichtig abzuschleppen.

Der 47-Jährige wurde wegen Amtsanmaßung angeklagt. Taxifahrer haben zwar eine Konzession, aber die Flächen sind nicht ihr Eigentum, sondern gehören der öffentlichen Hand und nur die darf im öffentlichen Raum abschleppen lassen, befand die Staatsanwaltschaft. Ein VW-Fahrer, der von einem Taxistand abgeschleppt wurde, hatte sich beschwert und das Verfahren ausgelöst.

Keine einheitliche Regelung

Die Grundfrage: Hat die Genossenschaft privatrechtliche Befugnisse und darf abschleppen lassen? Ein Thema über das selbst der BGH und die Gerichte streiten. Die Meinungen gehen weit auseinander – kurz: jeder macht was er will. „Früher hat das Ordnungsamt verärgerte Taxifahrer, die dort anriefen, direkt an uns verwiesen, heute sind wir der Buhmann“, erzählte die Chefin des Abschleppunternehmens vor Gericht. Auch andere baten dort um Hilfe. „Bei uns gingen ständig Anrufe ein, Privatpersonen, Firmen, Geschäfte, denen man die privaten Stellplätze zugeparkt hatte. Alle beschwerten sich, dass das Ordnungsamt erst Stunden später vorbeikommt oder gar nichts unternimmt.“ So habe sie mit einigen Unternehmen Verträge gemacht. „Es gibt ja verkehrsrechtliche Anordnungen, zum Beispiel für Baufirmen, dass öffentliche Bereiche gesperrt werden können. Ich dachte, das gilt auch für Taxis. Die DVB rufen ja auch an, wenn Autos das Gleisbett zuparken. Den Auftrag bekommen wir direkt von denen und die Polizei weiß davon.“

Ein Freispruch zweiter Klasse

„Der wirtschaftliche Schaden für die betroffenen Unternehmen ist enorm und geht in die Hunderttausende“, erklärte Verteidiger Hans Theisen. Aber: Taxifahrer haben kein Besitzrecht an den Taxiständen und dürfen deshalb nicht abschleppen lassen, befand die Richterin, sprach aber den Angeklagten vom Vorwurf der Amtsanmaßung frei. „Herr K. hat nicht vorsätzlich gehandelt, er war einem Rechtsirrtum erlegen. Er ist davon ausgegangen, dass alles rechtmäßig ist.“ Ein Freispruch zweiter Klasse fand der Anwalt. Er hätte neben dem juristischen Hickhack gern eine grundsätzliche Entscheidung gehabt.