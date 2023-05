Eichenprozessionsspinner in Dresden entdeckt: Was tun?

Dresden. Im Frühsommer beginnt die Zeit der Eichenprozessionsspinner. Die kleinen Raupen, deren Gifthaare bei Berührung sehr unangenehme Reaktionen beim Menschen hervorrufen können, leben ausschließlich auf Eichen in auffallenden Gespinstnestern. Auch in Dresdner Parks und Wäldern treffen Passanten immer wieder auf die Gespinste, zuletzt in Blasewitz. Doch was tun?

Wenn Sie die Raupen an Bäumen in öffentlichen Park- und Grünanlagen entdecken, sollten Sie zunächst Abstand halten und die Tiere auf keinen Fall mit bloßen Händen anfassen. Dann sollten Sie sich an das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft wenden.

Amt für Stadtgrün kümmert sich in Dresden um die Beseitigung

Das Amt kümmert sich in Dresden um die Beseitigung. Dazu reicht eine Mail mit genauen Angaben zum Fundort, im besten Fall mit Straße, Lage im Gelände, Orientierungspunkten sowie eventuell mit Koordinaten und Fotos an stadtgruen-und-abfallwirtschaft@dresden.de

Bei Privatflächen muss sich der jeweilige Eigentümer selbst um die Beseitigung der Raupen kümmern. Die Stadt rät allerdings dazu, die Bekämpfung nur von fachkundigem Personal durchführen lassen, das einen Vollschutzanzug trägt und über entsprechende Technik verfügt.

Was tun, wenn ich Kontakt mit Eichenprozessionsspinnern hatte?

Wenn sie doch mit dem Eichenprozessionsspinner in Kontakt gekommen sind, rät die Stadt dazu, umgehend zum Arzt zu gehen. Bei starkem Juckreiz können Antihistaminika und kaltes Wasser auf der Haut helfen, die allergische Reaktion zu lindern. Kratzen treibt die Gifthaare nur tiefer in die Haut und kann die Symptome verschlimmern.

Es kann zudem helfen, die kontaminierte Kleidung zu wechseln und sie anschließend bei mindestens 60 Grad zu waschen, um verbliebene Gifthaare zu entfernen. Vermeiden Sie es, Kleidung, Schuhe, Kinderwagen oder andere Gegenstände in die Wohnung zu bringen, um eine weitere Verbreitung der Gifthaare zu verhindern. Spülen Sie Ihre Augen mit viel Wasser aus, falls diese in Kontakt mit den Gifthaaren gekommen sind.

