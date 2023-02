﻿Dresden will Opfern in der Ukraine gedenken – Rechtsextremisten planen zeitgleich Aufmarsch

Am 24. Februar wollen Dresdner abermals ein Zeichen setzen für die Opfer des Angriffs Russlands auf die Ukraine.

Ein Bündnis will am 24. Februar in Dresden den Opfern des Angriffs Russlands auf die Ukraine gedenken. Zeitgleich wollen allerdings auch Pegida und die AfD aufmarschieren.

