Dresden gedenkt der Opfer des homophoben Anschlags im Herbst 2020

Am Dienstag erinnert die Landeshauptstadt an die Betroffenen des homophob und islamistisch motivierten Messerangriffs auf zwei Männer im Oktober 2020.

Dresden. Die zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen schlenderten am Abend durch die Dresdner Innenstadt, als sie plötzlich niedergestochen wurden. Einer der Männer wurde an diesem 4. Oktober 2020 aus dem Leben gerissen, der andere überlebte schwer verletzt. Ein junger Syrer wurde für die homophobe und islamistisch motivierte Tat verurteilt.

Gedenken an Opfer und Betroffene

Zwei Jahre nach dem traumatischen Herbsttag wird am Dienstag unter dem Motto „Wir stehen zusammen und erinnern“ der Opfer und Betroffenen – auch Angehöriger, Helfer und Zeugen – gedacht. Gemeinsam mit Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) erinnern die Opferbeauftragten des Bundes, des Landes Nordrhein-Westfalen, des Freistaates Sachsen und die Landeshauptstadt Dresden an dieses Ereignis. „Unsere Gedanken sind an diesem Tag bei den Opfern und Angehörigen des furchtbaren Anschlags von vor zwei Jahren. Ihnen gilt unser tiefes Mitgefühl“, so Klepsch.

Die Gedenkfeier findet um 15 Uhr an der Rosmaringasse/Ecke Schloßstraße statt. Dort können auch Blumen, Gebinde und Trauerkränze niedergelegt werden, teilte die Stadt Dresden mit. Das Ensemble des Sächsischen Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden wird die Veranstaltung umrahmen.

Angriff auf tolerante Stadtgesellschaft

„Der Anschlag vom 4. Oktober 2020 war ein Angriff auf unsere offene, vielfältige und tolerante Stadtgesellschaft, auf unsere Art zu leben, auf unsere pluralistische und freiheitlich-demokratische Grundordnung“, betont Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch. „Wir dürfen nicht nachlassen, uns allen Kräften, die unsere freiheitliche und vielfältige Gesellschaft angreifen, entschlossen entgegenzustellen. Das sind wir auch den Opfern dieser schrecklichen Tat schuldig. Denn: Wir alle sind das Ziel gewesen.“

Von ttr