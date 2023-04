In der Nacht zu Samstag ist eine Person offenbar versehentlich in einem Dresdner Club eingeschlossen worden. Die Feuerwehr musste zur Befreiung anrücken.

Gast in Club an der Königsbrücker eingeschlossen – Feuerwehr muss ausrücken

Dresden. Ein Clubgast ist in der Nacht zu Samstag offenbar versehentlich in den Räumlichkeiten eines Dresdner Clubs eingeschlossen worden. Der Mann rief gegen 2.45 Uhr die Feuerwehr vom Balkon im ersten Obergeschoss des Etablissements an der Königsbrücker Straße.

Der Einsatz einer Leiter war nach Angaben der Einsatzkräfte aufgrund der lokalen Gegebenheiten nicht möglich. So suchte man einen anderen Weg. Letztlich wurde der Mann in den Keller gelotst und durch ein geöffnetes Kellerfenster befreit. Zuvor entfernte die Feuerwehr eine begehbare Gitterabdeckung vor dem Fenster. Wie es passieren konnte, dass die Angestellten den Mann vergessen hatten, ist zunächst nicht bekannt.