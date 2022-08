In einem Mehrfamilienhaus am Otto-Dix-Ring ist es am Samstagabend zu einer Explosion gekommen. Der Bewohner erlitt schwere Verletzungen.

Dresden. Bei einer Gasexplosion in einem Mehrfamilienhaus in Dresden ist ein 31-jährige Bewohner schwer verletzt worden. Er wurde mit Brandverletzungen in eine Spezialklinik eingeliefert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie es zu der Explosion am Samstagabend in der Erdgeschosswohnung kam, war zunächst noch unklar. Die Wohnung am Otto-Dix-Ring ist nicht mehr bewohnbar.

Von RND/dpa