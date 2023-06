﻿Fünf Verletzte bei Unfall auf dem Zelleschen Weg in Dresden

Dresden. Am Mittwochmorgen sind bei einem Auffahrunfall auf dem Zelleschen Weg insgesamt fünf Menschen leicht verletzt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Audi fuhr in Richtung Fritz-Foerster-Platz und wollte nach rechts in ein Grundstück einbiegen. Dabei musste er verkehrsbedingt halten. Hinter ihm hielten zudem ein BMW und ein VW an. Der Fahrer eines Betonmischers erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf die wartenden Autos auf.

Bei dem Unfall erlitten der Fahrer und die Beifahrerin des Audis, die Fahrerin des BMW und der Fahrer des VW leichte Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte durch den Unfall auch ein Radfahrer aus bislang noch unbekannter Ursache. Der Sachschaden wird auf mehr als 30.000 Euro geschätzt. Der Zellesche Weg war in Richtung Fritz-Foerster-Platz für mehr als drei Stunden gesperrt.

DNN