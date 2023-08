﻿„Muschelfilme“: Fünf Kinotage auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch

Dresden. Ab Mitte der 60-er Jahre gab es Kino auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch unter freiem Himmel. In der Konzertmuschel stand die Leinwand. Daran erinnert der Verschönerungsverein Weißer Hirsch/Oberloschwitz, wenn er in diesem Jahr unter dem Motto „Muschelfilm“ wieder Kino auf dem Konzertplatz anbietet. An fünf Donnerstagen vom 24. August bis 28. September – nachmittags um 17 Uhr ein Kinderfilm, abends 20 Uhr Programm für Erwachsene. Eintritt frei.

Gefördert vom Stadtbezirk Loschwitz, haben sich Verschönerungsverein und Konzertplatz zusammengetan und der Unterstützung von Beamerverleih-24 sowie Kristian Andresen Mediendesign versichert und zeigen auf großer, lichtstarker Leinwand ein buntes Programm abseits der üblichen Blockbuster.

Kino auf dem Konzertplatz und das Waldfest im September

Für die Kinder gibt es Märchen, Tiere und Zeichentrick: Den Anfang macht am 24. August „Das bucklige Pferdchen“ (1975, UdSSR), es folgen „Die Regentrude“ (1976, DDR), Trickgeschichten vom „kleinen Maulwurf“ (14.9.) und von „Hase & Wolf“ (28.9.) sowie die Abenteuer von Kater „Kolman und der Pinguin“ (21.9.).

Die Abendvorstellungen richten den Blick zweimal auf Frankreich, zweimal auf die DDR und einmal auf einen deutschen Film von 2006 – „Emmas Glück“, eine bittersüße, ungewöhnliche Liebesgeschichte (14.9.). Frankreich läuft zum Auftakt (24.8., der romantische „Birnenkuchen mit Lavendel“, 2015) und zum Abschluss mit der sympathischen Krimikomödie „Die Bestechlichen“ (1984). Aus der Filmproduktion der DDR gibt es zwei große Erfolge: am 7. September „Heißer Sommer“ (1968), am 21. September „Geliebte weiße Maus“ (1964), der unter anderem auch am Körnerplatz gedreht wurde.

Anlass für diesen Neustart ist für den Verschönerungsverein auch das 30-jährige Bestehen seit der Neugründung, das der Verein in diesem Jahr begeht. Und mitten hinein in die Kinowochen fällt auch noch das traditionelle Waldfest des Vereins, dieses Jahr am 16. September. Ab 14 Uhr gibt es ebenfalls bei freiem Eintritt viele Aktivitäten für die ganze Familie: Hundeschau, Wolfsbüro, Greifvögel, Pilzberatung, Nistkastenbau, Basteln, Baumseilklettern, Kindersport und Kindertanz. Um 16 Uhr wird eine Waldführung angeboten, den Abschluss machen 19.30 Uhr der Lampionumzug und ein Lagerfeuer.

