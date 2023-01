Papier zu Plastik: Jahrgänge 1959 bis 64 müssen bis heute Führerschein umtauschen

Bis heute müssen Autofahrer, die zwischen 1959 und 1964 geboren sind, ihren Papierführerschein in eine Plastikkarte umgetauscht haben. Wer mit einer abgelaufenen Fahrerlaubnis erwischt wird, muss zehn Euro Bußgeld bezahlen.

Plastik statt Papier. Millionen von Führerscheinen müssen bis 2033 in der gesamten EU getauscht werden. (Symbolbild)

Dresden. Bis heute müssen Autofahrer, die zwischen 1959 und 1964 geboren sind, ihren Papierführerschein in eine Plastikkarte umgetauscht haben. Wer mit der abgelaufenen Fahrerlaubnis bei einer Verkehrskontrolle erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von zehn Euro rechnen.

Bis 2033 müssen alle EU-Mitgliedsstaaten die einheitlichen, scheckkartengroßen Führerscheine eingeführt haben. In Deutschland werden die Autofahrer nach Jahrgängen gestaffelt dazu aufgefordert, ihre Papierscheine zu Plastikkarten umzutauschen. Im vergangenen Jahr waren die Jahrgänge 1953 bis 1958 an der Reihe. Heute endet die Umtauschfrist für Autofahrer, die zwischen 1959 und 1964 geboren sind.

Jahrgänge 1965 bis 1970 haben noch ein Jahr Zeit

Wer mit einem veralteten Schein bei einer Verkehrskontrolle erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von zehn Euro rechnen und unverzüglich seinen Führerschein umtauschen. Dafür muss ein Formular an das Ordnungsamt der Stadt Dresden geschickt werden. Die Vorlage gibt es unter dresden.de. Der Umtausch kostet 25,30 Euro.

Als Nächstes müssen Autofahrer der Jahrgänge 1965 bis 1970 tätig werden. Sie haben nun genau ein Jahr Zeit für den Umtausch, die Frist endet am 19. Januar 2024.

Die Dresdner Verwaltung tauschte 2022 bereits 12 730 Mal Papier in Plastik um. In den vergangenen Jahren wurden im Freistaat Sachsen mehr als 140 000 der Dokumente getauscht, rund 33 400 davon in der Landeshauptstadt.

