In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in Büroräume in zwei Dresdner Stadtteilen eingebrochen. In Friedrichstadt machten sie Beute im Wert von rund 8000 Euro, in der Inneren Neustadt rund 500 Euro.

In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in Büroräume in zwei Dresdner Stadtteile eingebrochen (Symbolbild).

Einbrüche in Büros in Friedrichstadt und der Inneren Neustadt

Dresden. In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in Bürogebäude in zwei Dresdner Stadtteilen eingebrochen. Das Eindringen wurde an beiden Orten am Montagmorgen festgestellt, vermutlich stiegen die Täter während des Wochenendes in die Räumlichkeiten ein.

In einem Büro an der Berliner Straße in der Friedrichstadt stahlen Unbekannte unter anderem zwei Autoschlüssel, vier Laptops sowie Bargeld. Der Wert der Beute liegt bei rund 8000 Euro, so die Polizei. Wie die Einbrecher in das Gebäude gelangten sei noch unklar, heißt es weiter.

An einem Büro an der Holzhofgasse hebelten Einbrecher zwei Fenster auf, durchsuchten die Räume und stahlen eine Geldkassette mit rund 500 Euro. Angaben über den Sachschaden machte die Polizei nicht.