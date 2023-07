Unfallschwerpunkt für Fahrradfahrer wird ausgebessert

Dresden. Am 19. und 20. Juli verschwindet in der Dresdner Friedrichstadt eine Unfallgefahrenstelle für Fahrradfahrer. Auf der Hamburger Straße 52 befindet sich die CleanCar-Zufahrt. Das Großpflaster an dieser Stelle sorgt gehäuft für Fahrrad-Unfälle, weswegen es nun durch Asphalt ersetzt werden soll.

Am Mittwoch starten die Bauarbeiten dafür um 6.30 Uhr und werden voraussichtlich schon am Donnerstag um 20 Uhr beendet sein. Während dieser Zeit ist der Fuß- und Radweg gesperrt; Fußgänger und Fahrradfahrer werden am Baufeld vorbei geleitet. Auch das Einfahren zu CleanCar ist während der Bauarbeiten nicht möglich – die Maßnahme wurde mit dem Unternehmen abgesprochen.

Die Arbeiten werden von der Firma Weishaupt-Straßen- und Tiefbau GmbH durchgeführt und kosten etwa 9000 Euro. Verkehrseinschränkungen sind auch im Themenstadtplan der Stadt Dresden zu finden.

Informationen zu Verkehrseinschränkungen: www.dresden.de/verkehrsbehinderungen

DNN