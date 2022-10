﻿Bombenentschärfung in der Friedrichstadt: Die Lage im Liveblog

Die am Mittwochvormittag gefundene Weltkriegsbombe in der Dresdner Friedrichstadt kann nicht sofort entschärft werden. Am frühen Donnerstagmorgen beginnen deshalb Evakuierungsmaßnahmen. Die Situation im Liveticker.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket