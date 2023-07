﻿Freizeitangebote in und um Dresden für die Sommerferien

Dresden. In Sachsen beginnen die Sommerferien. Zeit auch für Dresdens Schüler, die Seele baumeln zu lassen und jenseits von Büchern und Tabellen etwas zu erleben. Was man in der Stadt und der Umgebung unternehmen kann, zeigt unsere Übersicht.

Bauen, Planen und Erschaffen

Die KinderTraumZauberStadt (KITRAZZA) feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Ab dem 10. Juli planen und bauen rund 220 Kinder zwischen sieben und zehn Jahren auf dem Alexander-Puschkin-Platz ihre eigene Stadt. Mit Bauwagen, Holzhütten und Zelten soll hier eine Welt nach den Vorstellungen der Kinder entstehen.

E-Mail: info@kitrazza.de

planet future – kreativ in der Johannstadt

Vom 14. bis zum 16. August können Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren bei planet future ihre Sommerferien für etwas Sinnvolles nutzen. Jeweils von 10 bis 18 Uhr dreht sich hier alles um Nachhaltigkeit – sei es die Herstellung von Vogelhäuschen oder Musikinstrumenten aus Müll oder das Kochen geretteter Lebensmittel. Das Projekt findet im Jugendzentrum Jugendkirche Trinitatis statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung per E-Mail an: forfuture@sukuma.net

Mit 17 Bibliotheken beim Buchsommer

In ganz Sachsen nehmen mehr als 100 Bibliotheken am diesjährigen Buchsommer teil. In Dresden beteiligen sich seit Montag, dem 26. Juni,17 Filialen an der Aktion. Jugendliche ab der 5. Klasse können die Ferien unter dem Motto „Beim Lesen tauch ich ab“ nutzen, um neue Bücher kennenzulernen. Bei drei gelesenen Büchern erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat und Gutscheine für andere Bücher.

Medien-Workshops für Kinder und Jugendliche

Über 50 Workshops bietet die CrossMedia Tour dieses Jahr in den Ferien an. Die kostenfreien Kurse drehen sich alle um das Thema Medien. So können junge Dresdnerinnen und Dresdner etwas über Fotografie, Film, Audio oder Computerspiele lernen und sich selbst kreativ ausprobieren. Das Kursprogramm und die Anmeldung sind online verfügbar unter: crossmediatour.de

Pelikane, Schildkröten und Brüllaffen im Zoo

Vom 8. Juli bis zum 11. August gibt es im Zoo Dresden jeden Tag ein anderes Tier zu entdecken. Täglich um 11 Uhr können sich große und kleine Tierfreunde an verschiedenen Treffpunkten versammeln, um bei Fütterungen und Tiervorstellungen dabei zu sein. Von Montag bis Sonntag geht es zu den Karakeln, den Pelikanen, in die Südamerikaanlage, zu den Nyalas, den Riesenschildkröten, den Brüllaffen und den Kattas. Außerdem können Kinder den Zoo durchgängig bei der großen Sommer-Rallye erkunden sowie dem Puppentheater einen Besuch abstatten.

Die Semperoper entdecken

Die Semperoper lädt Familien und junge Menschen in den Sommerferien zur Erkundung ein. Je nach Altersgruppe werden Führungen wie „Mit allen Sinnen durch die Semperoper“ oder „Berufe in der Semperoper“ angeboten. Bei „Semper und die Detektive“ können die Gäste auf Rätseltour durch eines der schönsten Opernhäuser Deutschlands gehen. Nähere Informationen zum Programm unter: semperoper-erleben.de

Kreativprogramm der Jugendkunstschule Dresden

T-Shirts drucken, Keramik gestalten oder ein Brettspiel bauen – diese und weitere Angebote der JKS können Jugendliche und Kinder verschiedener Altersgruppen im Sommer wahrnehmen. Neben einer Vielzahl kreativer Workshops rund um das Thema Kunst, Kultur und Schaffen finden auch Ausstellungen an verschiedenen Standorten in Dresden statt. Um teilzunehmen, müssen Interessierte sich mindestens drei Tage vor dem jeweiligen Kurs anmelden. Die Anmeldung und eine vollständige Kursübersicht gibt es unter: jks-dresden.de

Ferienfest am Elbufer

Von 14 bis 18 Uhr lädt das Jugendamt Dresden am Sonntag, dem 9. Juli, zum Ferienfest auf dem Gelände der Filmnächte am Elbufer ein. Neben Angeboten wie Parkour-Training und Mini-Orientierungslauf gibt es Bastel- und Kreativstände sowie Hüpfburgen und Wissenschaftsveranstaltungen für naturwissenschaftlich Interessierte. Das Fest dreht sich rund um den Ferienpass, der auch vor Ort erworben werden kann und Ferientipps, Gutscheine sowie einen DVB-Fahrschein enthält. Weitere Informationen unter: dresden.de/ferienpass

Die staatlichen Kunstsammlungen laden ein

Workshops, Führungen und Darbietungen gibt es auch bei den Staatlichen Kunstsammlungen diesen Sommer. In den Ferien kann man sich hier am Bau eines Theatrum Mundi ausprobieren, ukrainische aktuelle Kunst kennenlernen und natürlich die verschiedenen Galerien unter einer Vielzahl von Gesichtspunkten bei Führungen erkunden. Das komplette Programm gibt es hier: skd.museum

Sommerferien auf der Festung Königstein

Mit Kreativangeboten, Spielen und spannenden Entdeckertouren lädt die Festung Königstein in den Sommerferien Kinder zu einem vielfältigen Programm ein. Höhepunkt ist das große Märchenfest am 23. Juli. Jeden Dienstag gibt es Spiele wie Adlerschießen, Sackhüpfen oder Peitschenkreiseln und jeden Donnerstag öffnet die Druckwerkstatt ihre Türen. Dazu gibt es immer wieder Führungen über die Festung, die täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet ist. Mehr Infos zu den Ferienangeboten unter: festung-koenigstein.de

Ferienprogramm in Schloss Pillnitz und Park

Viele verschiedene Veranstaltungen für Jung und Alt finden im Juli auf Schloss Pillnitz statt. Täglich können Gäste an Führungen durch Park und Schlossmuseum teilnehmen, während mehrfach die Woche Konzerte, Sonderführungen und andere Angebote stattfinden. Beim Familiensamstag wird in Verkleidung gefeiert wie zu Zeiten Augusts des Starken und Führungen wie „Pflanzen der Bibel entdecken“ oder „Die Pillnitzer Eichhörnchen“ geben Einblicke in die reiche Natur der Schlossanlage. Nähere Informationen unter schlosspillnitz.de oder 0351 261 3260.

Familienangebote im Meißner Dom

Der Dom zu Meißen lädt in den Sommerferien zu diversen Familienangeboten ein. So finden täglich von Montag bis Freitag um 10.30 Uhr Familienführungen statt, außerdem die Sonderführung im historischen Kostüm „Meißen, Macht und Minnesang“ am Freitag, 14. Juli, um 15.30 und 16.30 Uhr. Musikalisch geht es auch sonnabends ab 17 Uhr zu. Bei der „Geistlichen Abendmusik“ spielen Ensembles und Solisten aus der Region, der Eintritt für alle bis 16 Jahre ist umsonst. Mehr Infos unter: dom-zu-meissen.de

Sachsen, das Land der Schlösser

In Sachsen herrscht kein Mangel an Schlössern, Burgen und Gärten und fast überall bietet Schlösserland Sachsen Führungen, Veranstaltungen und Workshops für die Ferien an – so zum Beispiel Kostümführungen auf Schloss Moritzburg, Korbmacherei im Kloster Bruch oder ein Picknick vor dem Barockschloss Delitzsch mit Konzert. Alle Angebote auf einen Blick: schloesserland-sachsen.de/sommer

Mit Bus und Bahn durch die Sommerferien

Für die ganzen Sommerferien können Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren mit dem FerienTicket durch ganz Sachsen und im Bereich des Mitteldeutschen Verkehrsbundes fahren. Für 34,50 ist das Ticket erhältlich, gültig vom 8. Juli bis zum 20. August. Fahrräder können fast überall kostenfrei mitgenommen werden, Überschreibungen sind jedoch nicht möglich. Das Ferienticket gibt es an allen Servicestellen der Verkehrsunternehmen.

