Das Projekt „Migrationsgeschichten“ des Ausländerrats Dresden will Frauen mit Fluchthintergrund sichtbarer machen. Als Stadtführerinnen erzählen sie ihre eigene Geschichte und werfen einen sehr persönlichen Blick auf die Stadt.

Dresden. Wer Dresden als Tourist besucht oder seine Heimatstadt mal von einer anderen Seite kennenlernen möchte, findet eine ganze Reihe interessanter Stadtführungen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zur Auswahl. Anfang des Jahres ist ein neues Angebot hinzugekommen, das es so in Dresden noch nicht gab: Frauen mit Migrationshintergrund und/oder Fluchterfahrung führen durch die Stadt und geben sehr persönliche Einblicke in ihre eigene Geschichte.

Verantwortlich für das Projekt „Migrationsgeschichten“ ist Ivana Pezlarova vom Ausländerrat Dresden. „Die Idee des Projektes ist, dass Frauen im öffentlichen Raum sichtbarer werden, ihre Positionen dort kundtun können und neue Kompetenzen dabei entwickeln“, sagt die 37-Jährige.