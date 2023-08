Frau beißt Polizist bei Verkehrskontrolle an der Stauffenbergallee

Dresden. In der Nacht zu Donnerstag hat eine Frau einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle an der Stauffenbergallee in die Hand gebissen.

Den Streifenbeamten fiel ein in Richtung Radeburger Straße fahrendes Auto wegen seiner auffälligen Fahrweise auf. Sie hielten den Wagen am Abzweig Zum Reiterberg für eine Verkehrskontrolle an. Dem widersetzte sich die 37-Jährige am Steuer des Autos. Die Polizisten forderten die Frau dazu auf, den Autoschlüssel herauszugeben. Als sie sich weigerte, griff der Polizist ins Auto und nahm den Schlüssel an sich. Dabei biss ihn die Frau.

Die Polizisten behielten den Schlüssel ein und fertigten eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 37-Jährige.

DNN