Frau an Haltestelle in Dresden von Bus überrollt

Dresden. Bei einem Unfall auf der Borsbergstraße hat eine Fußgängerin am Dienstagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Die 49-Jährige wollte an der Haltestelle „Spenerstraße“ die Borsbergstraße überqueren und wurde dabei von einem Bus erfasst, der gerade in die Haltestelle einfuhr. Die Frau stürzte daraufhin und wurde dann von dem Bus überrollt. Sie musste anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

