Bleibt Frank Hannig fraktionsloser Stadtrat? Die Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger hat den früheren Rechtsanwalt ausgeschlossen. Doch war der Rauswurf rechtens? Jetzt gibt es eine Entscheidung.

Dresden. Klare Ansage vom Verwaltungsgericht Dresden: Stadtrat Frank Hannig hat keinen Anspruch auf einstweiligen Rechtsschutz gegen seinen Ausschluss aus der Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger. Hannig wollte mit seiner Klage erreichen, dass der Beschluss der Fraktion vom 5. Januar, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden, vom Gericht für nichtig erklärt wird. Die Eilbedürftigkeit einer gerichtlichen Entscheidung leitet Hannig aus der Tatsache ab, dass er auf der Stadtratssitzung am Donnerstag aus Ausschüssen und Aufsichtsräten abberufen werden soll. Mit der Klage will Hannig seine Wiederaufnahme in die Fraktion erreichen und mit den Rechten und Pflichten eines Fraktionsmitgliedes ausgestattet werden.