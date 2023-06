﻿Dresdner Siege beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten – Die Fotos der Preisverleihung

Dresden. Große Ausbeute für Schulen aus Dresden und der Region: Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten sind sieben von 15 Landessiegen an fünf Schulen aus Dresden und jeweils eine in Ottendorf und in Coswig gegangen.

Am Dienstag wurden im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig die besten Arbeiten von Schülern aus Sachsen feierlich ausgezeichnet. Die Urkunden überreichten Wilfried Kühner, Amtschef im Sächsischen Kultusministerium, und Lothar Dittmer, Vorstandsvorsitzender der Körber-Stiftung.

Als landesbeste Schule wurde das Romain-Rolland-Gymnasium in Dresden geehrt. Die Schule stellt zudem zwei Landessieger. Weitere Preise gingen an Schüler aus dem Gymnasium Plauen, den Gymnasien Bühlau und Bürgerwiese sowie der Oberschule Ottendorf-Okrilla und des Gymnasiums Coswig.

Die Landessieger können noch auf Preise auf Bundesebene hoffen, die Ende des Jahres von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier vergeben werden.

DNN