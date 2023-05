Dresden forscht zu Schulschwänzern

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

warum schwänzen so viele Schüler in Dresden die Schule? Ein gemeinsames Forschungsprojekt von Fachhochschule Dresden und Jugendamt soll Ursachen aufzeigen und eine gemeinsame Strategie entwickeln. 549 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen dauerhaften unentschuldigten Fehlens wurden vergangenes Jahr in Dresden eingeleitet - viel zu viel.

Im schlimmsten Fall müssen notorische Schulschwänzer mit einem Bußgeldverfahren rechnen. © Quelle: Jens Kalaene (Symbolbild)

Die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss liegt bei 8,2 Prozent - auch viel zu viel in einer Arbeitswelt, die unter Fachkräftemangel leidet und es sich nicht leisten kann, auf so viele unqualifizierte junge Menschen zu verzichten. Prävention ist der Schlüssel, und es ist gut, wenn eine Bildungseinrichtung und die Verwaltung gemeinsame Wege dahin suchen. Jetzt lesen

Die Voraussetzungen für sicheres Radfahren in Dresden zu schaffen, ist unser Ziel. Stephan Kühn Baubürgermeister, über die Kritik des ADFC

Die Asylcontainer in Sporbitz. Am Stadtrand hat die Verwaltung den ersten Standort errichtet. Neun weitere sollen folgen. © Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Neue Runde für die Asylcontainer in Dresden – diesmal im Finanzausschuss

Nächste Woche soll der Stadtrat darüber entscheiden, ob in Dresden Asylbewerber in Containerdörfern untergebracht werden. Im Bauausschuss waren die Pläne der Verwaltung durchgefallen. Doch das ist noch nicht das letzte Wort. Jetzt lesen

Gute Laune bei Oberlausitzer Eierschecke: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (l, CSU) und sein sächsischer Kollege Michael Kretschmer (CDU) vor der gemeinsamen Kabinettssitzung in Wunsiedel. © Quelle: dpa/Bodo Schackow

Bayern und Sachsen wollen mehr Mitsprache bei Migration und Energie

Sachsen und Bayern ziehen künftig an einem Strang, wenn es um die Themen Energie und Migration geht. Das gaben die beiden Regierungschefs Markus Söder und Michael Kretschmer am Dienstag nach einer gemeinsamen Kabinettsrunde in Wunsiedel bekannt. Dabei ging es auch um den Ausbau der Sachsen-Franken-Magistrale. Jetzt lesen

6.30 Uhr bis 16 Uhr: Probeaufbau zum mobilen Hochwasserschutz an der Böcklinstraße in Pieschen.

14 Uhr: Sicherheit - Stadt und Polizei stellen ihre Strategie für die Freiluft-Saison in der Äußeren Neustadt vor und zum Einsatz der Nacht(sch)Lichter vor.

16 Uhr bis 18 Uhr: Veranstaltungsreihe „Mobiles Seniorenbüro“ - Einblick in die vielfältigen Angebote zum Thema Demenz in der Stadt Dresden, Eröffnung der Ausstellung „Lebensanker“ – Mut machende Bilder über Menschen mit Demenz und ihre Familien nach der Diagnose, Teilhabe-Konzert des Dresdner Musikers Paul Hoorn. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen und Senioren statt. Ort: Bürgerlabor, Kreuzstraße 2, 01067 Dresden.

Darth Vader (Hayden Christensen) in Lucasfilm's OBI-WAN KENOBI, exclusively on Disney+. © 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved. © Quelle: Lucasfilm Ltd.

Der 4. Mai ist der internationale „Star Wars Day“. Rund um die Welt feiern Fans der berühmten Saga diesen inoffiziellen Tag in den sozialen Medien, dem ein kultiger Wortwitz zu Grunde liegt. Was hat es mit dem „Star Wars“-Tag auf sich? Jetzt lesen

Vor KI-Gefahren wird gerade viel gewarnt. Leider oft vor den falschen. © Quelle: RND-Illustration: Patan

... fünf KI-Gefahren, um die wir uns wirklich kümmern müssen - die Weltherrschaft ist nicht dabei

Vor KI-Gefahren wird gerade viel gewarnt. Leider oft vor den falschen. Welche Ängste übertrieben sind - und was uns wirklich Sorgen machen sollte. Eine Auswahl. Jetzt lesen

