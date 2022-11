﻿Dresdner Foodsharing im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

Zwei Drittel aller Lebensmittel landen in der Tonne. Das Dresdner „Foodsharing“ sagt der Verschwendung den Kampf an.

Dresden. Krieg, Energiekrise und Inflation. Die aktuelle Situation zwingt die Menschen aufmerksamer zu konsumieren. Um so erschreckender ist es, dass immer noch ein Drittel aller Lebensmittel in der Tonne landet. Das ist nicht nur schlecht für die Umwelt, da sowohl Lebensmittelherstellung als auch -Entsorgung Unmengen an Kohlendioxid erzeugen, sondern auch nicht unbedingt notwendig. Die meisten Lebensmittel sind nämlich auch mit optischen Makeln oder nach Ablaufen des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) noch genießbar. Da krummes Gemüse mit Druckstellen aber selten ausgewählt wird, Lebensmittel mit Ablaufen des MHDs nicht mehr verkauft werden dürfen und Supermärkte auf vollen Regalen bestehen, existiert das Problem weiterhin.

Initiative gegen „Food-Waste“

Eine Organisation möchte das nicht so stehen lassen: Die Initiative „Foodsharing“ macht es sich seit 2012 zur Aufgabe, Lebensmittel vor der Tonne zu retten. Der Fokus der Initiative liegt dabei in aller erster Linie auf dem Nachhaltigkeitsgedanken: „Wir wollen uns nicht anmaßen zu entscheiden, wer bedürftig ist oder nicht. Es geht vor allem um das Retten von Lebensmitteln“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Foodsharig-Bezirks Dresden.

Das Prinzip der Initiative ist einfach: Geschäfte konnten an einem Tag nicht alles verkaufen, Produkte haben das MHD erreicht. Statt sie wegzuwerfen, kommen die sogenannten „Foodsaver“ vorbei und nehmen mit, was sonst keiner wollte. So auch vergangenen Freitag auf dem Wochenmarkt in der Lingnerallee. Im strömenden Regen und mit einigen großen Tüten bepackt, streifen fünf Foodsaverinnen durch die zwei Gassen des Wochenmarktes. Dabei klappern sie insgesamt sechs Stände ab, um übrig gebliebene Lebensmittel zu retten. An diesem Tag landete vor allem Gemüse in den großen blauen Beuteln, aber auch Schinkenwürfel und saure Sahne nahmen die Frauen entgegen.

Nachdem alle Stände ihren Überschuss loswerden konnten, treffen sich die Frauen auf der Wiese neben dem Markt. Ein Baum bietet dabei nur dürftigen Schutz vor dem stetig prasselnden Regeln. In der Mitte werden alle Lebensmittel gesammelt und so gleich es geht auf die Retterinnen verteilt. Zwei Schalen mit Pflaumen und zwei Blumenkohls werden an jede verteilt. Außerdem allerhand Salatköpfe und Auberginen in allen möglichen Farben. Zwei Schalen Erdbeeren werden so aufgeteilt, dass jede der Frauen etwas mitnimmt. „Kann jemand die Schinkenwürfel gut verteilen“, fragt Liane Drößler, die neben der Tätigkeit als Foodsaverin auch Botschafterin im Bezirk Dresden für die Initiative ist.

Wohin mit dem geretteten Essen?

Am Ende liegt neben den gut gefüllten Beuteln und Rucksäcken der Frauen noch ein wenig Gemüse. Um nichts übriglassen zu müssen, werden die Lebensmittel in einer „Griffrunde“ aufgeteilt. Dabei nimmt sich jeder abwechselnd etwas heraus, solang bis nichts mehr da ist. Nur eine verschimmelte Zitrone und ein Paprika werden am Ende wirklich weggeschmissen. „Solche Sachen sollte man wirklich nicht mehr essen“, sagt Liane Drößler. Nur diese zwei Teile, aus insgesamt zwei vollen Kisten und einem gefüllten Beutel. Ohne die Initiative wär all das in die Tonne gewandert.

Ist die Abholung geschafft, geht es an die Verarbeitung des Essens. Logisch, nur durchs Mitnehmen werden keine Lebensmittel gerettet. Die Möglichkeiten sind vielfältig und eine Chance kreativ zu werden. „Je nach Saison wird von den Betrieben mehr oder wenig abgegeben“ erklärt Liane Drößler auf dem Weg über den Markt. „Bei viel Obst bieten sich Einkochen oder Trocknen an, oder bei Gurken einlegen“. Viele Lebensmittel eignen sich gut zum alltäglichen Kochen, oder für den Ofen. Ofengemüse, Pommes, Kartoffelsuppe. Mit etwas Einfallsreichtum kein Problem.

Food für Alle

Doch auch mit viel Kreativität und Hunger, nicht alles können die Foodsaver der Organisation selbst essen. Hier kommt das Verteilen ins Spiel, eine weitere wichtige Aufgabe für die ehrenamtlichen Helfer. Es ist möglich und wünschenswert, Lebensmittel, die man selbst nicht mag oder nicht verwerten konnte, an den Bekanntenkreis abzugeben. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Gruppen in Netzwerken wie Telegram oder Facebook, in denen Foodsaver Essen zur – selbstverständlich kostenlosen – Abholung anbieten. Dieses Angebot kann jeder wahrnehmen, auch wenn man selbst nicht beim Foodsharing aktiv ist.

Fairteiler (Zusammengesetzt aus „Fair“ und „Verteiler“) sind freizugängliche Schränke (oft mit Kühlung), in denen gerettete Lebensmittel gesammelt werden. © Quelle: Stefanie Nünchert

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Lebensmittel beispielsweise an eine Küfa („Küche für alle“) zu spenden. Das sind Angebote, in denen zusammen gekocht und gegessen wird – ebenfalls kostenlos und für jeden zugänglich. Dazu laden einige Nachbarschaftsvereine der Stadt regelmäßig ein.

Außerdem sind in der gesamten Stadt sogenannte "Fairteiler" (Zusammengesetzt aus "Fair" und "Verteiler") zu finden. Insgesamt gibt es aktuell 24 Stück in Dresen. Um diese kümmert sich aber nicht nur das Foodsharing. Auch viele Privatleute und andere Vereine und Organisationen helfen bei Aufbau und Instandhaltung. Im Fairteiler werden gerettete Lebensmittel gesammelt und für die Allgemeinheit zugänglich gemacht. Eine Karte der genauen Standorte ist auf der Website des Foodsharing Dresdens (foodsharing-dresden.de) einsehbar. In gekühlten Fairteilern können auch Wurst- und Molkereiprodukte abgegben oder -geholt werden; jedoch keine Artikel, die statt des MHDs ein "zu Verbrauchen bis"-Etikett habe. "solche Produkte gelten als besonders leicht verderblich und dürfen nicht mehr verteilt werden", warnt Liane Drößler. Auch geschnittenes Obst und Fertig-Salate, sowie gesammelte Pilze dürfen nicht in die Fairteiler.

Selbst aktiv werden?

So wie sich alle an den Fairteilern bedienen können, hat auch jeder die Möglichkeit, selbst als Foodsaver aktiv zu werden. Dafür ist eine Registrierung und eine Schulung über die Plattform des Foodsharings nötig. „Dabei lernen Interessierte den Umgang mit den Betrieben und alles zur Lebensmittelsicherheit“, erklärt Drößler. Die Schulung erfolgt dabei mit bereitgestelltem Material bequem von Zuhause aus. Schließlich wird eine kleine online-Prüfung abgelegt – entweder mit 20 Fragen, oder mit zehn Fragen – dann wird allerdings ein bestimmtes Zeitfenster vorgegeben. Für das Quiz haben die Interessenten drei Versuche – reichen diese nicht aus, so werden nach einer gewissen Zeit noch einmal zwei Anläufe angeboten.

Bei erfolgreichem Abschließen wendet sich dann ein Botschafter an den Neuankömmling. Drei Probeabholungen gilt es dann zu bestreiten, um die Abholungen zu üben. Auch Heike ist noch ganz neu dabei: Am Freitag absolvierte sie auf dem Wochenmarkt ihre dritte Probeabholung – und das schon sehr routiniert. „Es fühlt sich gut an, aktiv gegen Lebensmittelverschwendung zu kämpfen“. erzählt sie, während die Lebensmittel auf der Wiese aufgeteilt werden. Die 36-Järhige ist durch eine Freundin, die selbst Botschafterin ist, auf die Initiative aufmerksam geworden.

Was motiviert die Lebensmittelretter?

Die anderen Frauen sind schon länger dabei: Teilweise engagieren sie sich schon über vier Jahre für die Lebensmittelrettung. Eine von Ihnen ist Christiane. Sie war früher „Containern“ – sie rettete also Lebensmittel direkt aus der Tonne hinter Supermärkten, was in Deutschland allerdings illegal ist. „Mit der Schwangerschaft wurde mir bei dem Anblick gammeliger Mülltonnen immer übel und mit Kind ist Containern auch ziemlich schwierig. Foodsharing ist eine gute Alternative dazu“, erzählt sie beim Verstauen des geretteten Essens in ihren Rucksack.

Für Marlene, eine Dresdner Studentin, ist vor allem die ehrenamtliche Arbeit Motivation für ihr Engagement. „Man kommt jedes mal mit neuen Menschen zusammen und sieht, was man zusammen bewegen kann. Natürlich spart man auch etwas Geld“, erzählt sie zwischen den Ständen des Marktes. Je nachdem wie aktiv sich Mitwirkende engagieren, kommen mit dem Ehrenamt auch mal 10 Stunden Arbeit in der Woche zusammen. Wie oft an Abholungen teilgenommen wird, bleibt aber jedem selbst überlassen. Für eine bessere Organisation tragen sich die Foodsaver für die Abholungen einfach auf der Plattform ihres Bezirks ein.

„Im Endeffekt ist das Ziel von Foodsharing, sich langfristig selbst abzuschaffen“, erklärt Liane Drößler. Deswegen ist es erfreulich, dass ein Stand auf dem Wochenmarkt nur ein Bund Radieschen und eine Gurke abzugeben hat, und an anderen Tagen vielleicht gar nichts in den Beuteln der Foodsaver landet. Auch dann, wenn dafür Stunden im Regen verbracht wurden.

Plattform & Fairteiler-Karte: foodsharing-dresden.de

Von Celina Kintopp