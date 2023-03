﻿Förderverein will Lingnerschloss in Dresden abgeben

Der Förderverein Lingnerschloss will die Immobilie an die Landeshauptstadt zurückgeben. Der Stadtrat muss der Übernahme zustimmen, dabei gibt es ein großes Problem.

Dresden. Der Förderverein Lingnerschloss e.V. hat am Donnerstagabend auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit dafür gestimmt, das Erbbaurecht für das Elbschloss an die Landeshauptstadt Dresden zurückzugeben. 64 Vereinsmitglieder sollen auf der nichtöffentlichen Veranstaltung für die Übertragung gestimmt haben und zwei dagegen. Der Stadtrat muss der Übernahme der Liegenschaft zustimmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Knackpunkt sind die Verbindlichkeiten

Knackpunkt des Geschäfts sind die Verbindlichkeiten des Vereins, die bei mehr als einer Million Euro liegen sollen. Dresden soll nicht nur die Immobilie übernehmen, sondern auch die Schulden. Sollte der Stadtrat der Übernahme mit den Verbindlichkeiten zustimmen, könnte sich der Verein auf sein bürgerschaftliches Engagement konzentrieren und sich mit kulturellen Angeboten einbringen. Lehnt der Stadtrat ab, droht dem Verein die Insolvenz.

Interne Machtkämpfe und Konflikte

Der Verein hat sich seit über 20 Jahren um die Sanierung des Lingnerschlosses, auch Villa Stockhausen genannt, gekümmert. Mit Millionen Euro an Spendengeldern und Fördermitteln entstand ein Kleinod am Elbhang, das zum Schauplatz regelmäßiger Kulturveranstaltungen wurde. In den vergangenen Jahren prägten zahlreiche Konflikte und Verwerfungen die Außendarstellung des Vereins. Interne Machtkämpfe führten zu einem Ansehensverlust, Sponsoren zogen sich zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schlösser gemeinsam vermarkten

Die Stadtverwaltung sieht die Möglichkeit, das benachbarte Schloss Albrechtsberg gemeinsam mit dem Lingnerschloss zu vermarkten und übergreifende Nutzungsstrategien zu entwickeln. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) steht einer Übernahme der Liegenschaft offen gegenüber. Allerdings ist der bauliche Unterhalt von zwei Elbschlössern ein durchaus anspruchsvoller finanzieller Kraftakt.