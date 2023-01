﻿Für gemeinnützige Projekte: Dresden gibt zehn Euro pro Einwohner

Dresden. Zehn Euro pro Einwohner, also insgesamt 5,7 Millionen Euro – das ist die Summe, die der Dresdner Stadtrat den Stadtbezirksämtern für das kommende Jahr zur Verfügung gestellt hat, um lokale, gemeinnützige und ehrenamtliche Projekte zu fördern. Mit einer neuen Kampagne unter dem Slogan „Gute Idee? Mein Viertel? Ehrenamt?“ machen die Stadtbezirke nun mit etwa 100 Plakaten im Stadtgebiet auf die Möglichkeiten der Projektförderung aufmerksam.

Stadtbezirksämter unterstützen und beraten Antragsteller

Das Ziel der Stadtbezirksförderung ist es, bürgerschaftliches Engagement zu stärken und Initiativen, Projekte oder Veranstaltungen zu unterstützen. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde die Schwelle zur Bewilligung der Fördermittel stark gesenkt, wie André Barth, Stadtbezirksamtsleiter für die Altstadt und Neustadt erklärte.

Auch der Prozess der Antragstellung sei deutlich vereinfacht worden, und mittlerweile online, per E-Mail und schriftlich möglich. Einzig die finale Unterschrift sei weiterhin per Hand erforderlich. Dennoch sagt Barth: „Es ist trotzdem sinnvoll mit uns Kontakt aufzunehmen und persönlich mit den Fachleuten der Bezirksämter zu sprechen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Stadtbezirksämtern haben Erfahrung und können beim Stellen des Fördermittelantrages beraten und unterstützen.“

Neue Kampagne soll Bürger über Fördermöglichkeiten informieren

In der Vergangenheit konnten bereits viele „interessante und wertvolle“ Projekte gefördert werden, wie Christian Barth Stadtbezirksamtsleiter für Blasewitz und Loschwitz betonte. So zum Beispiel Straßenfeste, Webseiten gemeinnütziger Vereine oder die Sanierung verschiedener Denkmäler. In Neu- und Altstadt wurden in den letzten beiden Jahren je 85 und 45 Projekte ermöglicht, in Blasewitz und Loschwitz je 40 und 25.

„In einigen Stadtteilen werden die Möglichkeiten der Förderung nur begrenzt von den Bürgern wahrgenommen. Um die Sichtbarkeit dieses Unterstützungsangebotes zu erhöhen, haben wir die Kampagne „Gute Idee? Mein Viertel? Ehrenamt?“ gestartet“, so Christian Barth. Die Kosten für Plakate und Design belaufen sich auf insgesamt 2000 Euro.

Von Nikolaus Neidhardt