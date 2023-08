﻿Flaute auf dem Dresdner Arbeitsmarkt hält an

Dresden. Beim Arbeitgeberservice der Dresdner Agentur für Arbeit warten derzeit rund 6000 freie Stellen darauf, besetzt zu werden. Trotzdem gab es im August mit 19 577 Arbeitslosen 872 mehr als im Juli – wie passt das zusammen? Die Antwort ist seit vielen Monaten die gleiche: freie Arbeitskräfte passen nicht zum Bedarf an Fachkräften.

„Der Fokus liegt auf dem Herbst“

Der Zuwachs bei der Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent ist zum Ende des Sommers nicht ungewöhnlich – in den Ferien halten sich viele Firmen mit Einstellungen zurück und es laufen sowohl Ausbildungen als auch Umschulungen aus. Außerdem werden auch ukrainische Flüchtlinge seit einem Jahr als arbeitslos registriert. „Der Fokus liegt nun auf dem Herbst“, heißt es aus der Dresdner Agentur.

Stellenangebote im Sinkflug – minus 14 Prozent

Doch zum einen sind 6000 Stellen unbesetzt, zum anderen ist der Zugang an Neumeldungen um 14 Prozent geschrumpft. Das dürfte auch ein Indiz sein, dass nicht nur der Sommer an der Job-Flaute schuld ist, sondern dass auch in Dresden Firmen immer schlechter mit der schwierigen Gemengelage aus Inflation, Krieg, steigenden Zinsen sowie hohen Kosten für Energie und Material zurechtkommen und die Konjunktur weiter schwächelt.

„Die Lage dreht sich“

Das spiegelt sich auch im gesamten Freistaat wider. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Juli zwar nur um 0,2 Punkte auf 6,4 Prozent. Doch 135 000 Menschen auf Jobsuche sind etwa 11.600 mehr als vor einem Jahr - und das ist ein Anstieg von 9,4 Prozent.

„Die Lage dreht sich“, sagte deshalb der Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Klaus-Peter Hansen, am Donnerstag in Chemnitz. Es sei zu befürchten, dass die Beschäftigung in den nächsten Wochen und Monaten sinke. Vor allem in Branchen wie Zeitarbeit, Handel und der Bauwirtschaft seien die Probleme manifest, Besserung in diesem Jahr nicht in Sicht.

