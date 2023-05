Feuerwehreinsatz an der Wachsbleichstraße in Dresden: Gas strömte aus

Dresden. Bei Bauarbeiten in einem Gebäude an der Wachsbleichstraße ist es am Mittwochmorgen zu einem Brand an einer Gasflasche gekommen. Das Feuer konnte durch Mitarbeiter noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Allerdings trat weiterhin unkontrolliert Gas aus und füllte den Kellerbereich des Hauses.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Feuerwehr sperrte daraufhin dem gesamten Bereich zunächst weiträumig ab. Ein Trupp begab sich unter Atemschutz in den Gefahrenbereich, schloss das Ventil der Gasflasche und brachte sie ins Freie. Ein Arbeiter hatte bereits Gase eingeatmet, wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Im Anschluss fanden Belüftungsmaßnahmen statt. Die Wachsbleichstraße musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden.

DNN