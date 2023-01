Dresdner Feuerwehr rettet Frau aus brennender Wohnung in Leubnitz

Am Dienstag gegen 10.30 Uhr hat die Feuerwehr Dresden eine Anwohnerin aus ihrer brennenden Wohnung gerettet. Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Dresden. Am Dienstagvormittag hat die Feuerwehr Dresden eine Anwohnerin aus ihrer brennenden Wohnung gerettet. Gegen 10.30 Uhr brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Robert-Sterl-Straße im Stadtteil Leubnitz, ein Notruf alarmierte die Einsatzkräfte. Als diese dort eintrafen, bemerkten sie starken Rauch und eine Frau, die auf einem Balkon im ersten Stock stand. Sofort habe man die Anwohnerin über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht, teilte die Feuerwehr mit.

Die Frau musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Anschließend löschte ein Trupp unter Atemschutz den Brand in der Wohnung. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Feuers, insgesamt waren 26 Rettungskräfte vor Ort.

Von luk