Waldbrandstufe 4 erwartet

Dresdner Feuerwehr löscht mehrere Wiesenbrände im Stadtgebiet

Am Donnerstag musste die Dresdner Feuerwehr dreimal ausrücken, um Wiesenbrände im Stadtgebiet zu löschen. Unter anderem stand eine Böschung auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern in Brand. In den nächsten Tagen soll die Waldbrandgefahr weiter steigen.