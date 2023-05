Unbekannte legen Feuer in Dresdner Kleingartenverein: Holzunterstand brennt vollständig ab

Dresden. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Neunimptscher Straße einen Holzunterstand in Brand gesetzt. Als die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichte, stand der Unterstand von etwa neun Quadratmetern Größe bereits in Flammen.

Das Feuer drohte auf eine benachbarte Gartenlaube überzugreifen, teilte die Feuerwehr mit. Durch den Einsatz von zwei Stahlrohren, Wasser und Schaummittel konnte dies teilweise verhindert werden.

Die Laube wurde durch den Brand vollständig zerstört. Zudem ist ein weiteres Gartenhäuschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden beträgt etwa 1 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

DNN