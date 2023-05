Dresden: Feuer in Kleingartenverein, Holzunterstand brennt vollständig ab

Dresden. In der Nacht zu Mittwoch ist in einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein in der Neunimptscher Straße in ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichte, stand ein Holzunterstand von etwa neun Quadratmetern Größe in Flammen.

Das Feuer drohte auf eine benachbarte Gartenlaube überzugreifen, teilte die Feuerwehr mit. Durch den Einsatz von zwei Stahlrohren, Wasser und Schaummittel konnte das verhindert werden.

Die Laube wurde durch die große Hitzeentwicklung beschädigt. Personen befanden sich nicht in dem Garten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

DNN