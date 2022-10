Feuer und giftiger Rauch in Prohliser Hochhaus

Am Sonnabend hat es in einem Hochhaus in Dresden-Prohlis gebrannt. Die Bewohner der umliegenden Etagen mussten das Gebäude zeitweise verlassen, weil giftiges Kohlenmonoxid ausgetreten war.

Dresden. Wegen giftiger Rauchgase mussten am Samstagabend zahlreiche Mieter ihr Wohnhaus in Dresden-Prohlis verlassen. In dem Hochhaus Am Anger hatte es gegen 18.15 Uhr in einer Wohnung im achten Stock gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Der Qualm war durch die Versorgungsschächte in andere Bereiche des Hauses gezogen. Mieter alarmierten die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen und untersuchten die umliegenden Etagen auf Rauch und Atemgifte. Dabei stellten sie eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration fest. Die Mieter der siebten und neunten Etage mussten deshalb ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Nachdem die verqualmten Bereiche ausreichend belüftet wurden, konnten die Bewohner in ihre Unterkünfte zurückkehren. Die Mieter der Brandwohnung waren nicht anwesend. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

