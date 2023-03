﻿Dresden: Brandstiftung auf Baustelle an der Rudolf-Leonhard-Straße

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte ein Bauschuttcontainer an der Ecke Rudolf-Leonhard-Straße/Bischofsplatz angezündet. Das Feuer breitete sich auf andere Teile der Baustelle aus. Nun ermittelt die Polizei.

Die Fassade des Mehrfamilienhaues an der Rudolf-Leonhard-Straße am Morgen nach dem Brand.

Dresden. Gegen 0 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte ein Feuer an einer Baustelle an der Ecke Rudolf-Leonhard-Straße/Bischofsplatz gelegt. Die Täter zündeten einen Bauschuttcontainer an, so die Polizei Dresden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen

An der Einmündung der Rudolf-Leonhard-Straße auf den Bischofsplatz laufen im Moment Bauarbeiten an einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte haben dort in der Nacht zu Donnerstag einen Brand in einem Schuttcontainer gelegt. Die Flammen griffen auch auf die Schuttrutsche und die Fassade des Hauses über, so die Polizei Dresden.

Die Beamten haben Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen, heißt es weiter. Verletzt wurde niemand, über die Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben.