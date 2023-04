Fernwärmeanschluss für das künftige Dresdner Stadtforum am Ferdinandplatz

Live Dresden-Plauen

Liveticker: Bombenfund auf der Zwickauer Straße in Dresden – Evakuierung bis 9 Uhr am Samstag

In Dresden-Plauen ist am Freitagnachmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden, die vor Ort entschärft werden muss. Bis 9 Uhr am Samstag soll die Evakuierung abgeschlossen sein. Alle Entwicklungen im Liveticker.