Dresden feiert zum sechsten Mal „Gastmahl für alle“

Dresden. Mit einem gemeinsamen Open-Air-Essen in der Altstadt haben Dresdnerinnen und Dresdner am Montag ein Zeichen für Toleranz gesetzt. Unter dem Motto „Dresden is(s)t bunt“ trafen sie sich an Tischen auf der historischen Augustusbrücke und dem Schlossplatz. Rund 2000 Menschen konnten gleichzeitig an der etwa 340 Meter langen Festtafel Platz nehmen.

Eingeladen waren „alle gastfreundlichen Menschen Dresdens“. Die Idee des Treffens ist, Speisen miteinander zu teilen und dabei ins Gespräch zu kommen. Organisiert wurde das„Gastmahl für alle“ zum sechsten Mal von der Dresdner Cellex Stiftung. Akteure und Akteurinnen der Zivilgesellschaft wollen damit für ein friedliches Miteinander werben.

Michael Kretschmer (CDU, M.), Ministerpräsident von Sachsen, spricht mit Teilnehmern an der Veranstaltung "Gastmahl für alle" unter dem Motto "Dresden is(s)t bunt". © Quelle: Robert Michael/dpa

Reaktion auf drastische Proteste gegen Aufnahme von Geflüchteten

Mehr als 100 Kulturpartner gestalteten das Gastmahl unter anderem mit Musik und Tanz. 76 Sponsoren beteiligten sich laut Stiftung an dem Ereignis, so viele wie nie zuvor. Die Schirmherrschaft hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) übernommen.

Sachsens Ministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Petra Köpping (SPD), wollte an dem Treffen teilnehmen. Auch Umwelt- und Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) sowie Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) hatten ihr Kommen zugesagt.

„Dresden is(s)t bunt“ wurde 2015 erstmals als Reaktion auf drastische Proteste gegen die Aufnahme von Geflüchteten veranstaltet. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit der AWO Sachsen, dem CSD Dresden und der Initiative „Dresden – Place to be“ statt.

Von epd