Dresden feiert 150 Jahre Straßenbahn mit buntem Fest und Bahnparade

Zuschuss für Dynamo Dresden? Unternehmer will auch Betriebsbeihilfe von der Stadt

Was für Dynamo gilt, muss für alle Unternehmen in Dresden gelten, sagt der Unternehmer Christoph Braun. Dynamo soll einen indirekten Mietzuschuss erhalten – „Das wollen wir dann auch“, sagt der Geschäftsführer. Das hat er an das Rathaus geschrieben.