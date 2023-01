﻿Familienstreit eskaliert – Frau schwer verletzt

Ein Familienstreit ist am Mittwochabend in der Dresdner Innenstadt eskaliert. Dabei soll laut Polizei ein 25-jähriger Mann seine 23-jährige Partnerin schwer verletzt haben. Ein Baby befand sich zur Tatzeit ebenfalls in der Wohnung.

Nach einem Familienstreit in der Dresdner Innenstadt wurde eine Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Baby wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Dresden. Am Mittwoch ist ein Familienstreit in der Dresdner Innenstadt eskaliert. Nach Angaben der Polizei fand der Streit in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Materinstraße statt. Ein 25-jähriger Mann soll dabei seine 23-jährige Partnerin schwer verletzt haben. Die Frau musste daraufhin in ein Krankenhaus gefahren werden.

Zur Tatzeit befand sich auch ein Säugling in der Wohnung Das Kind wurde, umringt von Sanitätern und Polizei, in einer Babyschale aus dem Haus getragen und unverletzt dem Rettungsdienst übergeben.

Die Polizei suchte noch am späten Abend nach der Tatwaffe und sicherte erste Spuren. Die Ermittlungen laufen.

Von lp