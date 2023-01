Polizei Dresden sucht Täter nach sexuellem Übergriff im November 2022

Im November des vergangenen Jahres griff ein Unbekannter eine 24-Jährige an der Ginsterstraße an und wurde sexuell übergriffig. Die Frau konnte fliehen, nun sucht die Polizei den Täter mithilfe eines Phantombildes.

Dresden. Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der im November des vergangenen Jahres gegenüber einer Frau sexuell übergriffig geworden ist. Die Polizeidirektion Dresden veröffentlichte ein Phantombild und sucht nach Zeugen.

Am 9. November 2022 gegen 4.30 Uhr griff ein Mann eine 24-Jährige in einer Wohnung an der Ginsterstraße an. Er riss die Frau zu Boden und berührte sie unsittlich, teilte die Polizei zur Tat mit. Die Frau schrie um Hilfe und konnte in das Treppenhaus flüchten, der Täter floh daraufhin unerkannt.

Täter sprach Frau an Gompitzer Straße an

Er ist etwa 1,75 Meter groß, ungefähr 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hatte dunkelblonde Haare, die er in einer Art Irokesenschnitt trug, so die Beschreibung der Polizei. Bekleidet war er mit einem schwarzen Mantel, schwarzer Hose und trug eine schwarze Brille.

Die Polizei fahndet mit diesem Phantombild nach dem Unbekannten. © Quelle: Polizeidirektion Dresden

Außerdem ergaben Ermittlungen, dass der Unbekannte die 24-Jährige zunächst an der Gompitzer Straße ansprach. Dort stand auch sein Auto, ein schwarzer Kombi. Von dort aus folgte er der Frau unbemerkt bis zur Wohnung.

Die Polizeidirektion Dresden sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unbekannten machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter 0351 4832233 entgegen.

Von luk