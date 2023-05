Dresden: Extinction Rebellion kündigt Straßenblockade am 4. Mai an

Dresden. Anlässlich des „Earth Overshoot Day’s“ am 4. Mai hat die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion erneut eine Straßenblockade in Dresden angekündigt. Um 8.15 Uhr blockieren die etwa 25 Aktivisten für jeweils sieben Minuten wechselnde Fahrspuren auf der Kreuzung Strehlener Straße/Fritz-Löffler-Straße/Bayrische Straße an der Südseite des Dresdner Hauptbahnhofs, am Sitz der SachsenEnergie. Die Blockade ist bei der Versammlungsbehörde angezeigt. Während die Autos stehen, werden Bonbons und Info-Flyer zur Klimakrise an die Menschen in den Fahrzeugen verteilt. Straßenbahnen und Fahrradfahrer können ungehindert passieren.

„Ab heute leben wir auf Pump“

Der „Earth Overshoot Day“ markiert den Tag im Jahr, an dem ein Land seine natürlich nachwachsenden Ressourcen verbraucht hat. „Würden alle Menschen auf der Erde so leben wie wir durchschnittlich in Deutschland, wären ab heute für dieses Jahr alle natürlichen Rohstoffe aufgebraucht. Ab heute leben wir auf Pump kommender Generationen und anderer Länder, in denen die Menschen deutlich weniger Ressourcen verbrauchen. Wir wollen ein Zeichen für mehr Gerechtigkeit setzen“, so Iris Kämper, Organisatorin der Straßenblockade.

Das Ziel der Gruppe sei es, „zu einem Lebensstil zu finden, der die planetaren Grenzen einhält, ökologisch gesehen generationengerecht ist und der perspektivisch als Standard global allen Menschen offen steht“. Dazu brauche es politische, gesellschaftliche und individuelle Veränderungen.

Mehr Windkraft, solidarische Landwirtschaft und erschwinglichen ÖPNV

Extinction Rebellion fordert Solaranlagen auf den Dächern, Windkraftanlagen, von denen die Anwohner profitieren, und einen erschwinglichen ÖPNV-Zugang für alle. Außerdem benötige Deutschland mehr Initiativen zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, neue CO2 -arme Produktionssysteme in Kreislaufwirtschaft und solidarische Landwirtschaft.

„Wir alle müssen einfordern, dass die Politik die wirtschaftlich-rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, damit diese Ansätze endlich schnell realisiert werden können. Bis es hier echte Fortschritte gibt, können wir nicht aufhören, immer wieder öffentliche Aufmerksamkeit gegen ein katastrophales Weiter-so zu erzeugen“, sagt Christian Bläul.