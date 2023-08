AnnenMayKantereit und Kraftklub

Verkehrschaos durch Konzerte in der Flutrinne – DVB fahren am Wochenende mit zusätzlichen Bahnen

Das Ostragelände ist gesperrt und weiträumig zu umfahren, die Bahnen fahren Sonderfahrpläne – die Konzerte von AnnenMayKantereit und Kraftklub am Freitag und Samstag in der Flutrinne werden in Dresdens Innenstadt für Verkehrschaos sorgen. Was Anreisende wissen müssen.