Ex-Wirtschaftsminister Pinkwart wechselt zur TU Dresden

Andreas Pinkwart, früherer Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, kommt an die TU Dresden. Der BWL-Professor will die Universität zu einem „dynamischen Powerhaus für Innovationen“ weiterentwickeln.

Siegen, Dresden. Der frühere nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) wechselt nach nur zwei Monaten als Professor der Universität Siegen nach Sachsen. Zum 1. März trete er eine neue Lehrtätigkeit an der Technischen Universität Dresden (TUD) an, teilte die Universität Siegen am Donnerstag mit. Pinkwart habe den Ruf auf die im Rahmen der Exzellenzstrategie neu geschaffene Professur für Innovations- und Technologiemanagement an der TU-Fakultät Wirtschaftswissenschaften angenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pinkwart hatte zum Jahresende 2022 sein Mandat im Düsseldorfer Landtag niedergelegt, um wieder in den wissenschaftlichen Betrieb zurückzukehren. Seit 1. Januar hatte er eine Professur für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Siegen inne, wo er bereits zwischen 1997 und 2002 geforscht und gelehrt hatte. Von 2011 bis 2017 war er zudem Rektor der Handelshochschule Leipzig (HHL) Graduate School of Management gewesen. In der schwarz-gelben Landesregierung von Armin Laschet (CDU) wurde der FDP-Politiker im Juni 2017 Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Nach der verlorenen Landtagswahl vom 15. Mai 2022 schied die FDP aus der Regierung aus.

Ruf an die TUD „große Ehre und Motivation zugleich“

Pinkwart nannte die Technische Universität Dresden eine „der Spitzenuniversitäten unseres Landes“. Der Ruf an die TUD sei für ihn „große Ehre und Motivation zugleich“. Er wolle dort an seine Erfahrungen aus der Zeit an der Handelshochschule Leipzig anknüpfen und „leidenschaftlich daran arbeiten, die TUD in einem Netzwerk starker Partner zu einem dynamischen Powerhaus für Innovationen weiter zu entwickeln“, erklärte er.