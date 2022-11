﻿Dresden erweitert Winterdienst auf Radwegen

Der Dresdner Winterdienst ist bereit für die Saison. So auch Mitarbeiter Thomas Saupe.

Dresden. Der Dresdner Winterdienst sieht sich für die kommende Saison gut gerüstet. „Personal ist da, Geräte sind da, Material ist da. Es dürften keine großen Probleme entstehen“, meint David Rudolph, der Leiter der Abteilung Straßeninspektion des Straßen- und Tiefbauamtes.

Priorität haben Bundes-, Staats- und Kreisstraßen

42 Einsatzfahrzeuge stehen bereit, um Dresdens Straßen zu beräumen und zu streuen. Vom 1400 Kilometer langen Straßennetz Dresdens betreut der Winterdienst gut die Hälfte in festen Tourenplänen und weitere 392 000 Quadratmeter an Gehwegen, Treppen, Radwegen und Überwegen. Wenn Schnee fällt, kann der Winterdienst aber natürlich nicht sofort überall sein. Deswegen wird nach Dringlichkeit abgearbeitet. Höchste Priorität haben dabei Bundes-, Staats- und Kreisstraßen, das ÖPNV-Netz sowie die Elbbrücken, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Winterdienst auf Radwegen ausgebaut

Mit Blick auf den zunehmenden Radverkehr in Dresden ist in diesem Jahr zudem eine Erweiterung des Winterdienstes im Radverkehrsnetz geplant. In der vergangenen Saison wurden knapp 150 000 Quadratmeter auf Radwegen winterdienstlich betreut. Nun sollen es bereits 175 000 Quadratmeter sein.

Ziel sei es, Fahrbahnen und Radwege gleichrangig zu räumen. So soll unter anderem eine Nord-Süd-Verbindung sowie eine Ost-West-Verbindung in der Stadt geschaffen werden. Neu in dieser Saison: Der Winterdienst übernimmt zusätzlich die Radroute Ost. Diese soll vom innerstädtischen Bereich bis hin zum Schulcampus Tolkewitz geräumt werden. Der Elberadweg wird auf der Altstädter Seite von der Steinstraße bis Kreuzung Berthold-Haupt-Straße/Zschierener Elbweg und auf der Neustädter Seite von der Waldschlößchenbrücke bis zur Molenbrücke durch den Winterdienst betreut.

Damit das alles klappt, greift die Stadt tief in die Tasche. Insgesamt stehen für diese Wintersaison rund 4,6 Millionen Euro zur Verfügung