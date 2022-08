Dresden. Dresden ist in kulinarischer Hinsicht ja immer für eine Überraschung gut – die neueste kommt passend zu den fast schon tropisch anmutenden Temperaturen eiskalt um die Ecke. Im Metropolis Urban Bistro wurde jetzt Dresdens erster Eis-Burger vorgestellt.

Der kleine Laden an der Schössergasse 19 hat erst im Mai eröffnet und bot bislang vor allem Hot-Dogs mit Chips, Softeis und Sandwiches an. Inhaber Torsten Zieschank ist hauptberuflich eigentlich in einer ganz anderen Branche zu Hause, der 59- Jährige führt eine Firma für Fenster- und Markisenbau. Dem süßen Leben ist er jedoch seit jeher nicht abgeneigt, 2017 brachte er mit Kathleen Parma den Trend Ice Rolls und Bubble Waffles nach Dresden.

„Das muss ich nach Dresden holen!“

Die Pandemie nutzte Zieschank dann für einen Kurswechsel, die IceRolls Factory ist Geschichte, das Bistro will nun schnelles und günstiges Essen an Touristen und Dresdner bringen. Die Eisrollen kommen jetzt nur noch bei Events und Caterings zum Einsatz, für das neue Lokal hat der Freizeit-Weltenbummler ein neues Eis-Baby aus der Taufe gehoben.

In den USA entdeckte er vor drei Jahren erstmals den Eis-Burger und sofort war klar: „Das muss ich nach Dresden holen!“ Ganz so einfach gestaltete sich dieses Vorhaben jedoch nicht, denn die entsprechenden Gerätschaften sind in Deutschland nicht bestellbar. Schließlich gelang es dem speiseeisbegeisterten Geschäftsmann, zwei Geräte des italienischen Herstellers PreGel direkt aus Amerika zu beschaffen. Die sind einem Waffeleisen optisch nicht ganz unähnlich, der Clou: Das Burger-Brötchen wird mit Eis gefüllt und im Gerät für 15 Sekunden angetoastet.

Brötchen mit Eis-Loch

So ist der Eis-Burger außen warm und innen eiskalt. So zumindest die Theorie. Zum Launch des neuen Eis-Burgers ist extra PreGel-Mitarbeiter Christian Schiller angereist, um die Mitarbeiter des Bistros in Funktion und Möglichkeiten des Geräts einzuweisen. Die Brioche-Brötchen sind etwas süßer als normale Burger-Buns, sehen diesen dank Sesam-Topping aber täuschend ähnlich. Entwickelt hat sie Doreen Wippler, die gleichnamige Bäckerei produziert die Buns, die mittels Loch im Innenleben das Eis aufnehmen können. Das kommt in verschiedenen Sorten aus der Softeis-Maschine direkt ins Brötchen, wird mit Fruchtsoßen, Schokolade und/oder Crumble getoppt und ab geht’s in die verrückte Burger-Presse.

Was dabei rauskommt, ist vor allem eins: sehr süß. Nun bin ich bekanntermaßen keine Zuckerschnute, ungeachtet dessen türmen sich für mich bei der Verkostung aber weitere Probleme burgerähnlich auf. Einem Eis im Sommer bin ich keinenfalls abgeneigt. Warum ich dazu dann aber auch noch ein Brötchen verspeisen soll, will sich mir beim besten Willen nicht so recht erschließen. Das ist immerhin sehr fluffig, wer auf süße Brötchen steht, kann sich hier über ein handwerklich gut gemachtes Produkt freuen.

Ein klebriges Unterfangen

Ausgesprochen tückisch präsentiert sich der Eis-Burger jedoch in der Handhabung. Obwohl das Softeis nur wenige Sekunden der Hitze ausgesetzt wird, reagiert es mimosig und löst sich recht schnell in Wohlgefallen auf. Das macht den Verzehr zu einem sehr klebrigen Unterfangen, ohne eine schnell verfügbare Möglichkeit zum Händewaschen oder ein paar Feuchttücher im Gepäck würde ich persönlich dieses Wagnis schon aus rein praktischen Erwägungen nicht erneut eingehen.

Spezielle Burger-Pappen sollen in Zukunft Abhilfe schaffen – auf deren Lieferung warteten Zieschank und sein zehnköpfiges Team jedoch zunächst noch. Ein etwas kompakteres Eis-Patty wäre hier eventuell die bessere Lösung und würde zudem für ein angenehmeres Brötchen-Eis-Verhältnis sorgen. Offen bleibt auch die Frage, wie viele Kalorien so ein Eis-Burger eigentlich in den Organismus spült. Vorsichtig (und natürlich rein subjektiv) geschätzt: unnötig viele.

Alle Kreationen kosten vier Euro

Dennoch: Das Frozen-Yoghurt-Eis aus griechischem Joghurt schmeckt pur aus dem Becher tatsächlich sehr gut, auch die Hot-Dog-Kreationen klingen ansprechend. Experimentierfreudige Süßmäuler können den Eis-Burger ab sofort selbst einem Geschmackstest unterziehen. Der süßen Phantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt, alle Kreationen kosten vier Euro.

Ganz so neu ist diese kulinarische Kuriosität übrigens gar nicht: Schon im Juli 2020 sollte der Eis-Burger, damals noch in der IceRoll Factory, an den Start gehen, wie Tag24 berichtete. Dass dieser Trend in den USA seine Fans gefunden hat, überrascht nicht wirklich – ob sich die Dresdner für den eiskalten Burger erwärmen können, wird sich indes noch zeigen.

Von Kaddi Cutz