Klimakleber bekommen erste Rechnungen für Polizeieinsätze in Dresden

Dresden. Die Dresdner Polizei hat am Freitag die ersten beiden Rechnungen für Polizeieinsätze an Klimakleber verschickt. Konkret ging es dabei um den Protest am 2. März dieses Jahres. Gegen 8 Uhr hatten damals zwei Männer und eine Frau den Verkehr auf der Kötzschenbroder Straße am Elbepark blockiert.

Einer der Teilnehmer war der bekannte Dresdner Klimaaktivist Christian Bläul. Ihm werden nun für den Polizeieinsatz 105 Euro in Rechnung gestellt. Die 20-jährige Frau aus Jena, die sich an diesem Tag, genau wie Bläul an der Straße festklebte, muss 178 Euro zahlen.

Höhe der Rechnungen variiert

Wie die Polizei mitteilte, werde bei den Rechnungen unterschieden, ob sich Personen angeklebt hätten und sich nach dem Ablösen eigenständig von der Fahrbahn entfernten, oder ob sie zusätzlich von der Fahrbahn getragen werden mussten. Der dritte Teilnehmer der Protestaktion hingegen erhielt keine Rechnung, da er sich weder angeklebt hatte noch weggetragen werden musste.

In den nächsten Tagen werden wohl weitere Teilnehmer von Klimablockaden Kostenbescheide erhalten. Die Polizei bereitet aktuell insgesamt 35 Rechnungen vor, die 21 Personen betreffen.

DNN