Erste Dresdner Freibäder starten am Himmelfahrtstag in die Saison

Dresden. Am Himmelfahrtstag öffnen die ersten Dresdner Freibäder. Planmäßig beginnt die allsommerliche Badesaison im Georg-Arnhold-Bad (täglich 10 bis 20 Uhr) und im Kombibad Prohlis (täglich 10 bis 19 Uhr). In den vergangenen Wochen wurden die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen, sodass die Freibäder ihre Gäste in bestem Zustand erwarten. Das feuchte Wetter mit den moderaten Temperaturen erzeugt zwar noch keine Sommerhitze, taucht die Liegewiesen und Pflanzen auf den Arealen dafür in sattes Grün, teilte die Dresdner Bäder GmbH mit.

Das Naturbad Mockritz, das Stauseebad Cossebaude, das Freibad und das Strandbad Wostra, das Freibad Cotta, das Waldbad Langebrück und das Luftbad Dölzschen sowie die Badestellen in Weixdorf und Weißig (alle täglich 10 bis 19 Uhr) ziehen eine reichliche Woche später am 26. Mai nach.

Eintrittspreise: Neuer Feierabendtarif, bergeldlose Zahlung

Die Eintrittspreise bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert – mit Ausnahme eines neuen Feierabend-Tarifs, der montags bis freitags ab 16 Uhr gilt. Erwachsene sparen dadurch einen Euro, Ermäßigte sowie Kinder jeweils 0,50 Euro. Ab dieser Saison kann der Eintrittspreis bargeldlos entrichtet werden (mittels EC- oder Kreditkarte bzw. kontaktlos per Apple- oder Google-Pay).

Weil ein Großteil des Schwimmhallen-Personals zur Absicherung der Saison in den Freibädern eingesetzt werden muss, gelten ab dieser Woche in einigen Hallen verkürzte Sommer-Öffnungszeiten und die Saunalandschaft im Georg-Arnhold-Bad schließt ab Himmelfahrt bis zum September dieses Jahres. Wer weiter in der Sauna schwitzen möchte, könne bis zum 18. Juni das Elbamare besuchen.

