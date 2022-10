﻿Ersatzverkehr für Straßenbahnlinien 1 und 2 am Wochenende

Aufgrund einer Reparatur an der Haltestelle Zwinglistraße müssen die Straßenbahnlinien 1 und 2 am Wochenende in ihrer Streckenführung verkürzt werden. Für beide Linien wird ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Dresden. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) lassen in den nächsten Tagen den Fahrbahnbelag an der Haltestelle Zwinglistraße erneuern. Deshalb werden ab Freitag, 6 Uhr, bis Sonntag, gegen 21 Uhr, die Straßenbahnlinien 1 und 2 in ihrer Streckenführung verkürzt. Die Straßenbahnen fahren in dieser Zeit von Leutewitz (Linie 1) beziehungsweise Gorbitz (Linie 2) kommend planmäßig bis zum Straßburger Platz und dann weiter über die Stationen Krankenhaus St. Joseph-Stift und Fetscherplatz zum Comeniusplatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Autoverkehr nicht von Bauarbeiten betroffen

Für beide Linien gibt es ab Krankenhaus St. Joseph-Stift ei­nen Ersatzverkehr mit Bussen. Der EV 1 fährt bis Reick zum Albert-Wolf-Platz, der EV 2 verkehrt nach Kleinzschachwitz. Stadteinwärts erfolgt der Umstieg von der Bahn in den Bus dann am Comeniusplatz.

Die Bauarbeiten finden nur innerhalb des Haltestellenbereiches statt, so dass der Autoverkehr nicht betroffen ist. Die Busse der Linien 61, 64, 85 sowie der Ersatzverkehr halten in dieser Zeit am Fahrbahnrand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine Umleitung an der Lassallestraße

Die Sperrung für die Straßenbahn nutzen die Gleisbauer der Verkehrsbetriebe zugleich, um an der Station „Lassallestraße“ und am Fußgängerüberweg Pirnaer Landstraße Ecke Paracelsusstraße kleinere Reparaturen vorzunehmen. Auch dort soll es keine Umleitung für den Autoverkehr geben. An beiden Baustellen kann mit Einschränkung der Fahrbahnbreite vorbeigefahren werden.

Von bw