﻿Eröffnungstermin für Gondeln auf dem Carolasee steht fest

Dresden-Gorbitz

Zehnjährige mutmaßlich missbraucht – Beschuldigter in U-Haft

Ein 52-Jähriger soll am Donnerstag ein Mädchen auf dem Spielplatz an der Harthaer Straße angesprochen, in seine Wohnung gelockt und dort missbraucht haben. Er wurde noch am selben Tag festgenommen.