﻿Eröffnungstermin für den Altmarkt in Dresden steht fest

Dresden. Endspurt auf dem Altmarkt: Dresdens zentraler Platz für Veranstaltungen, der seit vergangenem Jahr grundhaft erneuert wird, ist bald fertig. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, so die Stadtverwaltung, der Termin für die Freigabe steht bereits fest. Am 4. November soll der neu gepflasterte Platz eingeweiht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 4. November wird der Baum aufgestellt

Der Termin ist nicht zufällig gewählt. An diesem Tag soll der Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt aufgestellt werden, hieß es aus der Verwaltung. Nach längerer Suche soll ein Baum in Pirna für geeignet befunden worden sein, der am Morgen des 4. November geschlagen und dann auf dem Altmarkt aufgestellt werden soll. Zudem plant die Verwaltung ein kleineres Rahmenprogramm für die Eröffnung, hieß es.

Keine Stolperfallen bei Großveranstaltungen

Der Altmarkt wurde seit Frühjahr 2022 für rund 13 Millionen Euro umgebaut. Das alte Holperpflaster hat ausgedient, Fachleute verlegen geschnittenes Pflaster, das fast keine Unebenheiten aufweist. Der Platz erhielt auch ein neues Veranstaltungsnetz mit 59 Unterflurverteilern, an denen Glasfaser, Trinkwasser, Abwasser und Strom anliegen. Die Kabelbrücken quer über den Platz bei Großveranstaltungen haben ausgedient, nur noch wenige Meter vom Anschluss zum Abnehmer sind zu überbrücken. Die Händler auf den Märkten können nun elektronische Kassen verwenden, die mit dem Internet verbunden sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Anwohner und Anlieger wie die Restaurants enden strapaziöse Zeiten. Auch für Radfahrer wird es deutlich besser, sie müssen sich zwischen Wilsdruffer Straße und Dr.-Külz-Ring nicht mehr durch die enge Fußgängerzone bewegen.

DNN