Dresden: Erneuter Einbruch in Tankstelle im Stadtteil Leubnitz-Neuostra

Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Mittwoch in den Verkaufsraum einer Tankstelle eingebrochen. Er zerschlug eine Glastür und stahl Tabakwaren und Lebensmittel, teilte die Polizei mit. (Symbolbild)

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Unbekannter in eine Tankstelle an der Dohnaer Straße eingebrochen. Im Zusammenhang mit einem Einbruch in dieselbe Tankstelle vor zwei Tagen ermittelt die Kriminalpolizei.