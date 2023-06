Einsatz gegen Kinderpornografie: 12 Wohnungen in Dresden durchsucht

Dresden. Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion der Landeshauptstadt haben am Donnerstag gemeinsam zwölf Wohnungen in Dresden wegen des Verdachts auf Kinderpornografie durchsucht. Insgesamt ermittle man gegen zwölf Beschuldigte, bei der Maßnahme wurden „umfangreiche Beweismittel“ sichergestellt, so die gemeinsame Erklärung der Beamten. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen insgesamt 29 Mobiltelefone, 25 Computer und 133 andere digitale Speichermedien aus den Wohnungen mit.

Verfahren gegen zwölf Beschuldige laufen

Diese werden nun ausgewertet. Die Ermittlungen in den einzelnen Verfahren dauerten an und würden auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es in der gemeinsamen Erklärung weiter. 17 Dresdner Kriminalisten, ein Hundeführer sowie 50 Beamte der Sächsischen Bereitschaftspolizei waren dafür im Stadtgebiet im Einsatz.

Die Durchsuchungen am Donnerstag waren die dritte der sogenannte „Gemeinsamen Einsatzmaßnahmen Kinderpornografie“ im laufenden Jahr. „Mit der heute erfolgten konzertierten Aktion soll der signifikanten Zunahme von Ermittlungsverfahren aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpornografie effektiv begegnet werden“, erklärten die Beamten dazu.

