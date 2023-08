﻿Dresden erlebt ein neues Brückendesaster

Dresden. Nossener Brücke, Waldschlößchenbrücke, Blaues Wunder, Brücke über die Prießnitz – Dresden tut sich schwer mit dem Bau und der Sanierung von Brücken. Jetzt droht das nächste Brückendesaster: Autofahrer, die auf der Königsbrücker Straße in Richtung Klotzsche unterwegs sind, haben nach dem Industriegelände auf der Brücke über die Eisenbahngleise nicht mehr zwei, sondern nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Die Stadtverwaltung hat einen Fahrstreifen abmarkieren lassen.

Die Brücke muss erneuert werden

FDP-Stadtratsfraktionsvorsitzender Holger Zastrow hat bei der Verwaltung den Grund für den Wegfall einer Fahrspur nachgefragt. Keine neue Schikane gegen Autofahrer, sondern eine Sicherheitsfrage. Die Verwaltung schildert sehr detailreich, woran es bei der von 1979 bis 1984 gebauten Brücke hakt. Auf den Punkt gebracht: Das Bauwerk ist marode und muss erneuert werden. Bis es soweit ist, muss laut Stadt die Verkehrslast reduziert und die Brücke aus der Liste für Schwerlasttransporte zugelassenen Strecken gestrichen werden.

Seit 2018 bekannt: Ersatzneubau ist die einzige Alternative

Eine für Zastrow einleuchtende Erklärung. Was ihn fassungslos macht: Bereits 2018 kannte die Verwaltung den maroden Zustand der Brücke. Das geht aus einem Schreiben hervor, in dem es heißt: „Ein Ersatzneubau ist damit die einzige Alternative.“ Die Verwaltung hatte sogar Mittel für die Planungen eingestellt. Doch niemand spitzte den Bleistift – Personalmangel. „Das grenzt an einen Skandal“, findet der Liberale, „wir wissen seit fünf Jahren, dass wir eine Brücke erneuern müssen, machen aber keinen Finger krumm, sondern schauen seelenruhig dem Verfall zu.“

Hauptverkehrsachse zur Chipindustrie

Nun handelt es sich nicht um die Verbindungsstraße zwischen zwei Ortschaften, sondern um eine Hauptverkehrsachse in den Dresdner Norden, der eine gewisse Strahlkraft in Sachen Mikroelektronik entfaltet hat. Die Weltkonzerne der Chipindustrie geben sich ein Stelldichein und sind darauf angewiesen, dass die Beschäftigten pünktlich zur Arbeit kommen. Was nicht ganz so einfach ist auf einer Strecke mit Brückenbau.

Baubeginn nach 2027 vorgesehen

Für dieses und nächstes Jahr stehen 100 000 Euro Planungsmittel für die Brücke im Haushalt, die Bauarbeiten sind für nach 2027 vorgesehen und mit 7,8 Millionen Euro eingepreist. Was sich ändern kann, wenn sich der Zustand der Brücke weiter verschlechtert. „Ich frage mich immer wieder, wer für die Verkehrsorganisation in dieser Stadt zuständig ist und welche Prioritäten gesetzt werden“, sagt Zastrow. Überall im Stadtgebiet würden die Pinsel geschwungen und Fahrradstreifen markiert. „Aber die Infrastruktur verrottet. Es ist ein Desaster.“ Dresden brüste sich als Mikroelektronikstandort, sei aber nicht in der Lage, vernünftige Verkehrsverbindungen zu den Ansiedlungen zu schaffen. „Ein Trauerspiel ideologisch geprägter, grüner Verkehrspolitik“, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende.

