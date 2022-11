DDR-Erinnerung: Mit dem Rad durch die Sowjetunion

Damals wie heute begeistert Fahrradfahren viele Menschen. In Der DDR waren die Ziele allerdings begrenzt. Michael Butter hat viele von ihnen besucht und erzählt über die Fahrradreisen als DDR Bürger.

Vortrag in Dresden

Dresden. Die Reiseziele in der DDR-Zeit waren für die meisten Menschen begrenzt. Doch die Wenigen, die es gab, wollte Michael Butter auch entdecken. Mit 13 Jahren radelte er das erste mal ein längeres Stück: Von Dessau an die Ostsee. Seit den späten Sechzigern erkundete er mit geringem Gepäck das sowjetische Ausland. Nach der Wende radelte er bis an die kroatische Adria und überquerte mit seinem Drei-Gang-Rad sogar die Alpen.

Im Rahmen der Vortragsreihe „Fahrradweitsichten“, die im Fahrrad XXL auf der Washingtonstraße stattfindet, wird Michael Butter am 10. November von 19 bis circa 21 Uhr seine Erlebnisse unter dem Thema „Radreisen als DDR-Bürger“ kundtun. Der Eintritt kostet sieben Euro; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Dresdner Filmemacher Ernst Hirsch wird als Vorredner anwesend sein.

Von cki