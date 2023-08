Wirtschaftsstandort Sachsen

Milliarden-Investition fix: Chiphersteller aus Taiwan plant Werk in Dresden

In der Nähe des Dresdner Flughafens will der weltgrößte Chipkonzern TSMC für zehn Milliarden Euro eine neue Fabrik errichten. Der Fachkräftebedarf ist so groß, dass die Landesregierung neue Wege geht.